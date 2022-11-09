OMÜ Turizm Fakültesinde yeni akademik yılın açılış töreni yapıldı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket Aşçı Turizm Fakültesinde 2022-2023 akademik yılın açılışı gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, fakültenin konferans salonunda düzenlenen törendeki konuşmasında, yapacakları projeler hakkında bilgi vererek, "Talep ettiğiniz bir proje kabul görmeyebilir. Bunu mazeret göstererek hiçbir teklifte bulunmamak olmaz. TÜBİTAK gibi benzeri alanlara hocalarınızdan destek alarak yönelmeniz gerekiyor." dedi.



Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut da fakülte olarak genç, dinamik, üretken ve çok çalışkan bir kadroları bulunduğunu dile getirerek, "Akademik yayın ortalaması olarak baktığımızda, sürekli ilk beşin içinde yer alıyoruz. Öğrencilerimizi sadece klasik olarak sınav yapmıyor, onları 360 derece değerlendiriyoruz. Bu proje şeklinde olduğu gibi bazen de reklam filmi, sözlü gibi şekillerde oluyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgını döneminde etkinliklerini çevrim içi ortamda gerçekleştirdiğini belirten Bulut, "Kurumlar arası iş birliğine çok önem veriyoruz. Bafra ve Yakakent belediyeleri ile iş birliği protokolü imzaladık. Yakakent Belediyesi ile Turizm Çalıştayı gerçekleştirdik. Bafra Belediyemizin düzenlemiş olduğu Kapıkaya Festivaline destek olduk. Bafra, Yakakent ve Alaçam belediyelerimiz, her bir ilçenin turistik değerleri ile sınıflarımızı donattı. Artık her bir ilçenin adı ile anılacak bir sınıfımız var." ifadesini kullandı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise üniversitede bilgi değil, bilim olacağını vurgulayarak, "Biz size bilgiye nasıl ulaşacağınızı öğretiriz. Neyin ne olduğunu ona göre bilirsiniz. Bilimin ışığında bilgiye nasıl ulaşacağımızı burada öğreneceğiz. Size tüm bilgileri vermek elbette mümkün değil ama nerede nasıl ulaşabileceğinizi, düşünce sistematiği sahibi olarak buradan mezun olabilirsiniz." diye konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Bafra'yı turizm ve tarihi yönleriyle ön plana çıkarmaya çalıştıklarını, bu kapsamda Bafra Sempozyumu yaptıklarını ve Kapıkaya Festivali gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Açılış konuşmalarının ardından akademik yılın ilk dersi, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek tarafından, "Küresel iklim değişikliğinin turizm sektörüne muhtemelen etkileri" konusunda verildi.

Batuk, programın sonunda Zeybek'e okul bahçesine dikilen fidanın sertifikasını sundu.





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