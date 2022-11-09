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Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

AA

Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığınca kırsalda yaşayan 100 bisiklet ve motosiklet sürücüsüne reflektif yelek verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerde reflektif kıyafet kullanımının zorunlu hale getirilmesi dolayısıyla "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" etkinliği düzenledi.

Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'nde düzenlenen programda, kırsalda yaşayan 100 bisiklet ve motosiklet sürücüsüne reflektif yelek dağıtıldı.

Jandarma ekipleri, sürücülere trafik kurallarına, ışık ve levhalara uymaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koçyiğit, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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