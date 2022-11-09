Havza'da kan bağışı kampanyalarında 145 ünite bağış alındı

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SAMSUN (AA) - Havza'da düzenlenen iki kan bağışı kampanyasında 145 ünite bağış toplandı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) ile Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çalışma kapsamında ilk olarak Havza MYO binasında öğrencilere kök hücre ve kan bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı, ardından yüksekokulun girişinde oluşturulan seyyar kan bağış merkezinde 111 ünite bağış alındı.

Kendisi de kan bağışında bulunan Havza MYO Öğretim Görevlisi Musa Karabacak, "Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimize, öğretim üyelerimize ve personelimize teşekkür ederim." dedi.

Havza MTAL tarafından gerçekleştirilen kampanyada ise Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde vatandaşlardan 34 ünite bağış kabul edildi.

Okul müdürü Mehmet Akif Bilen, kan vermenin önemine işaret ederek, "Eğitim ve akademik başarı alanında olduğu gibi sosyal, sportif ve kültürel alanlarda da varız. Sosyal sorumluluk bilinciyle öğrencilerimiz ve halkımızda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına bağış kampanyalarımızı her yıl düzenlemekteyiz." diye konuştu



Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, okul idarecilerine teşekkür ederek, "Bağışlanan her ünite kan, 3 hayat demek. Tüm birimlerimiz ve gönüllülerimizle çalışmalara destek vermekteyiz. Çalışmalarımıza destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.





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