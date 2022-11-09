Otizmli kızının kursunda tanıştığı seramik sanatında ustalaşma yolunda ilerliyor

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SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaşayan mimar Aysu Çıkış Önal, 8 yıl önce otizmli kızına destek olmak amacıyla katıldığı kursta öğrendiği seramik sanatından bir daha kopamadı, mimarlık ofisini seramik atölyesine dönüştürdü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1995 yılında mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Önal, daha sonra Samsun'da kendi ofisini kurdu.

Evlendikten sonra da mesleğine devam eden Önal, 8 yıl önce 15 yaşındaki otizmli kızını sosyalleşmesi amacıyla seramik kursuna gönderdi. Alışma sürecinde kızına destek olmak için kendisi de kursa katılan Önal'ın, çamurdan yapılan çalışmalar ilgisini çekti.

Bir süre sonra kızı kursu bırakmasına rağmen kendisi seramikten kopamayan ve eğitim almaya devam eden Önal, 8 ay süren kursun ardından mimarlık ofisini seramik atölyesine çevirerek tamamen bu alana yöneldi.

Aysu Çıkış Önal, AA muhabirine, otizmli kızı sayesinde yolunun seramikle kesiştiğini söyledi.

Gittiği kursta seramik çamuruna alıştığını belirten Önal, "Çok sevdiğimi fark ettim. Hobi olarak bunu yapabilirim diye hissedince mimarlık ofisini seramik atölyesi haline getirdim ve çalışmalara başladım. Çamurla kendimi bulduğumu hissettim, çok zevk aldım. Ürünlerim çocuğum gibi, hepsi benim için çok kıymetliler çünkü hepsi özel ürünler." dedi.

- "Kendimi geliştirme yolunda ilerliyorum"



Artık mimarlığı sadece inşaat mühendisi eşinin projelerine katkı sağlamak amacıyla yaptığını, seramik sanatına odaklandığını anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Çiçek, yaprak gibi doğadan materyaller kullanabiliyorum. Hayatımda bütün yaşanmışlıkları eserlerime yansıtabiliyorum. Çok sevinçliyim, çok üzüntülüyüm ya da farklı bir ruh halindeyim, onu yansıttığıma inanıyorum. Önce hayal dünyamda bir tasarım oluyor, sonra çamuru elime alıyorum, planlayarak şekil vermeye başlıyorum."

Eserlerini genellikle internet siteleri aracılığıyla sattığını ifade eden Önal, "Hobi olarak başladım ama iş başka yerlere geldi. Beğenilmeye, talep görmeye başladı. Ben de kendimi geliştirme yolunda ilerliyorum. Yurt dışına özellikle ABD, İsviçre, Katar, Almanya, Belçika'ya tanıdıklar vasıtasıyla gönderiyorum. Bilenler gelip görüyor, talep ediyor." diye konuştu.

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