Bafra'da "Engelsiz Hayat Projesi" uygulanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde "Engelsiz Hayat Projesi" hayata geçirildi.

Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bafra Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Bafra Otizm Derneği üyelerine yönelik kapalı yüzme havuzunda etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, geçen yıl hareket kursunu düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl ise yüzme kursu başlattık. Okuluna devam eden veya bitirmiş, ailesinin yanında bulunan çocuklarımıza aktivite kazandırmak, sosyal ve yaşam refahını artırmak amacıyla projemizi yürütüyorum. Özellikle okula devam edemeyen engelli çocuklarımızın burada aktivite yapmalarını, daha hareketli bünyeye sahip olmalarını amaçladık." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenocak da çocuklar için "Engelsiz Hayat" adı altında bir proje gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çocuklarımızı evde bağımlı kalmaktan kurtarıp havuzumuzda yüzme ile tanıştırmak istedik. Amacımız çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, başarılı olacak çocuklarımızı ilerleyen zamanda ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlamak." diye konuştu.





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