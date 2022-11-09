Samsun Valisi Dağlı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk'ün ülkenin içinde bulunduğu her türlü zor şart ve imkansızlığa rağmen milletinden aldığı güç ve destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini vurgulayan Dağlı, "Aziz milletimizin Atatürk'ün önderliğinde ortaya koyduğu ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama iradesi, Cumhuriyet'in ilanıyla pekişmiş ve perçinlenmiştir." ifadesini kullandı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Saygın bir lider ve komutan olarak bu toprakların tüm renklerini müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başardıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te aramızdan ayrılışı, şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Ancak kendisinin de, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle ifade ettiği üzere Cumhuriyet'imiz, Atatürk'ün ilke ve düşünceleri ışığında aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."





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