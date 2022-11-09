Samsun'da mobilya yüklü kamyonet yandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nazım Akoğlu'nun kullandığı 55 AET 314 plakalı mobilya yüklü kamyonetin motor bölümünde, Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisindeki kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale geldi, mobilyalar ise zarar görmedi.





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