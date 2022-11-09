"Özel çocuklar" okullarındaki serada rehabililite olacak

SAMSUN (AA) - Samsun'da Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde oluşturulan 80 metrekarelik serada öğrencilerin toprağa dokunması ve bitki yetiştirmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, özel çocukların rehabilite olması için Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesinde 80 metrekarelik sera oluşturulduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin gençlerin eğitimine katkı verdiği aktarılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi, toprak analizinden danışmanlık hizmetine, tohum ve fidan desteğinden organik tarımın geliştirilmesine ve makine desteğine kadar üreticilere katkı sağlıyor. Ayrıca çocukların ve gençlerin üretime ilgisini artırmak içinde önemli projeler yapıyor. Daha önce Baruthane Ortaokulu ve Atakum Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'na sera yapan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Atakent Özel Eğitim Uygulama Okulu'na sera kurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, serada özel çocukların toprağa dokunmasını ve bitki yetiştirmesini hedeflediklerini anlatarak, "Amacımız onlara rahat bir alan oluşturmak. Bu sera da inşallah çocuklarımızın eğitimine destek verecek ve hayata farklı bakmalarına katkı sağlayacak. Desteğimiz de elimiz de her zaman çocuklarımızın yanındadır. Evlatlarımızla bu serada yetiştireceğimiz lezzetli sebzeleri hep birlikte tadacağız inşallah." açıklamasında bulundu.

Okul müdürü Mustafa Yiğit ise Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'e teşekkür etti.





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