Samsun'da jandarma uyuşturucuyu yola atan şüphelileri yakaladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinde jandarma, uygulama noktasını fark ederek uyuşturucuyu yola atan şüphelileri yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Uğurlu Mahallesi Terce Deresi mevkisinde emniyet tedbiri aldığı sırada kontrolü fark ederek yolun sağında duran araçtan inen yolcu koltuğundaki bir şüpheli, siyah bir poşet attı.

Ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçta bulunan I.Ş. ve C.G'nin yola attığı poşette yaptığı incelemede, bidon içine konulmuş esrar buldu.

Soruşturmanın devamında zanlıların ikametinde yapılan aramada 2 kilo 594 gram kubar esrar, 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız otomatik av tüfeği ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.



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