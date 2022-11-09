Öğrencilerden Atatürk anısına "Renklerin Dili Olsa da Konuşsa" resim sergisi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde öğrenciler tarafından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" kapsamında hazırlanan "Renklerin Dili Olsa da Konuşsa" isimli resim sergisi açıldı.

Yavuz Selim İlkokulu 2/B ve 2/C sınıfı öğrencilerinin bir aylık çalışması sonucunda tamamlanan ve okul koridorunda açılışı yapılan sergide pastel, ebru, sulu boya, baskı akrilik ile taş boyama teknikleriyle Atatürk, 35 farklı çalışmayla resmedildi.

Okul müdürü Murat Öztürk, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin Atatürk sevgisini ve onun gösterdiği hedefleri daha iyi anlamaları amaç edinilmiştir. Sergide emeği geçen Dilek Aktürk ve Arzu Şahin Balcı öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete göç etmiş büyüklerimizi saygıyla anıyoruz." dedi.

Serginin açılışına Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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