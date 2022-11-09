AK Parti'li Karaaslan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan Milli Mücadele'nin, Türk milletinin büyük desteği ile mücadeleye öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve vatan sevgisinden aldığı güçle zaferle taçlandığını belirtti.

Atatürk'ün tüm dünyanın saygısını kazanacak bir liderlik örneği sergilediğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"10 Kasım muzaffer komutan, büyük devlet adamı Atatürk'ü fikirleriyle anma ve kurucusu olduğu Cumhuriyet'imizin değerlerine sahip çıkma günüdür. Bugün millet olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi koruyarak ülkemizin kazanımlarını daha da ileri taşımanın gayreti içindeyiz. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını büyük coşku ve gururla kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde 2023'e emin adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu milletimizle hayata geçirmeye kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi hedeflerine hep beraber ulaştıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştireceğiz."

Karaaslan, istiklal mücadelesinin başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84. yılında rahmet ve minnetle andıklarını, aziz şehitleri ve kahraman gazileri de minnetle yad ettiklerini kaydetti.





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