Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelenecek

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Karışık Hisler" kolaj bale eseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Karışık Hisler" balesi Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

SAMDOB sanatçılarının sahneleyeceği balenin bir bölümü olan "Amor Stelles" eserinin koreografisinde Tan Sağtürk imzası bulunuyor.

Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Dejavu" ve "Black and White" bir yıl önce Samsun'da ilk defa sahnelenmişti. Koreografisi Zeynep Bengier'e ait olan "Sayha da tekrar sahne alacak.

Klasik müziğin duayen isimleri Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach ve Erim Ardal gibi bestecilerin eserlerinden seçilen bölümlerin kullanılacağı eser, 12 ve 14 Kasım'da saat 20.00'de sahneye konulacak.





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