Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı ve rahmetle andığını belirtti.



Ömrünü vatanının ve milletinin bağımsızlığına adayan Atatürk'ün Türk milletinin desteğini alarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı eşsiz bir zaferle sonuçlandırarak tarihe yön veren büyük bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:



"Biliyoruz ki büyük şahsiyetler yas tutularak değil, fikirleriyle, eserleriyle, gayretleriyle anılır. Atatürk'ün bizlere bıraktığı Cumhuriyet'imizi daha ileri seviyelere taşımak amacıyla daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve saygın bir lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Bu inançla bugün büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, demokratik iradesi daha çok güçlenen, her zamankinden daha fazla emniyet ve güvenle geleceğe yürüyen bir ülke olma yolunda büyük mesafeler almaktadır. Atatürk'ün en büyük ideali, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Biz de Cumhuriyet'imizi yükseltmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, şükranla ve rahmetle anıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."





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