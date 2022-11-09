GÜNCELLEME - Samsun'daki kazada yaşamını yitiren iki lise öğrencisinin cenazeleri toprağa verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin motosikletlerine çarpması sonucu ölen iki lise son sınıf öğrencisinin cenazeleri toprağa verildi.

Bafra'yı yasa boğan kazada yaşamını yitiren liselilerden Sefa Yıldırım'ın cenazesi, ailesi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Balıklar Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Balıklar Mahallesi Karaaslan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Çağlar Şen'in cenazesi ise Ortadurak Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şen'in cenazesi, helallik alınmasının ardından aile kabristanlığında öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Şen'in cenazesine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da katıldı.

Kazaya neden olan kamyonet sürücüsü Kadir B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bafra'da dün, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu mevkisinde devrilmiş motosikletin yanında yerde iki kişiyi hareketsiz gören bir sürücü polise ihbarda bulunmuş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin öldüklerini belirlediği bu iki kişinin Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Çağlar Şen (17) ve Sefa Yıldırım (17) oldukları anlaşılmıştı.

Bir süre sonra polis merkezine giden Kadir B. ise lise öğrencilerinin üzerinde olduğu motosiklete kendisinin kamyonetiyle çarptığını itiraf ederek teslim olmuştu.





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