Samsun'da "Dijitalleşen dünyada ekonomi ve gençlik" söyleşisi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, "Artık bir ülkenin gelişmişliği ham maddeye dayalı değil. Gelişmiş olmanın tek unsuru vardır, nitelikli insan kaynağı." dedi.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi de olan Kaynak, Tekkeköy Halk Kütüphanesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Kütüphane Konuşmaları etkinliğinde, "Dijitalleşen dünyada ekonomi ve gençlik" söyleşisine katıldı.

Gençlerin sunacağı yeni fikirlerin üretimde önemli oranda katma değere dönüşebileceğini, bu nedenle üretime talip olunması gerektiğini belirten Kaynak, dijital dünyada yeni çağın yeni fırsatlar oluşturduğunu söyledi.

Dünyanın klasik ekonomiden e-ticarete döndüğünü, bu nedenle fiziki yapı ve zaman kavramının ortadan kalktığına işaret eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Üretim, tüketim ve pazarlama sürecinde yeni bir döneme girildi. Karar verirken bu süreçleri bilmemiz, önemsememiz lazım, yoksa geç kalırız. Geç kalmanın maliyeti artık yüksek. Eskiden Nokia diye bir cep telefonu firması vardı. Dünya pazarının yüzde 70'ine sahipti, şu an yok. Kalitesiz olduğu için değil, akıllı telefona geçiş sürecinde biraz geç kaldılar. Dolayısıyla, 'Daha hayatımızın başındayız, daha önümüzde çok zaman var', öyle bir lüksümüz yok. İktisatçılar bu yeni ekonominin ismine, 'Hız ekonomisi' diyor. Hızlı olanın kazandığı, geç kalanın kaybettiği ekonomik yapıyı yaşıyoruz."

Kaynak, Türkiye'deki gençlerin dünya standartlarında anlayışa sahip olduklarını dile getirerek, "Artık bir ülkenin gelişmişliği ham maddeye dayalı değil. Gelişmiş olmanın tek unsuru vardır, nitelikli insan kaynağı. Nitelikli insan kaynağınız yoksa belki bugün çok müreffeh bir hayat sürebilirsiniz ama bu bir süre devam ediyor. Yapılan çalışmalarda bir ülkenin gelişmesi için nüfusunun yüzde 2'sinin nitelikli olması yeterli." diye konuştu.

Kaynak, insanların özelliklerine göre kendilerini geliştirmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelişen teknolojiyle dijital dünyada insanların yapacağı birçok işi makineler yapıyor. Türkiye'de nitelikli insanların gayretiyle başarılı girişimler ve firmalar var ancak dünyaya bakıldığında yeterli değil. Bu ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Türkiye'nin göz bebeği kuruluşu hangisi derseniz, bunlardan biri Türk Hava Yollarıdır ama satsanız, çeyrek WhatsApp belki alamazsınız. WhatsApp 30 kişiyle oluşturulmuş bir kuruluş. Artık dünya liginde yer almak için bu tür bilgi girdisinin üretimde kullanıldığı yeni dijital dünyanın gerçeklerine talip olmaktan başka şansımız yok."

Etkinliğe Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal katıldı.





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