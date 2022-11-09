Kaymakam Ertürkmen'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SAMSUN (AA) - Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Ertürkmen, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aralarından ayrılışının 84. yılında sevgi, saygı ve rahmet andıklarını belirtti.

İstiklal mücadelesine liderlik eden ve Türk milletinin büyük fedakarlığıyla destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Atatürk'ün başarılı bir komutan ve büyük bir lider olduğunu vurgulayan Ertürkmen, Türk ulusunun gönlünde ve dünya tarihinde saygın bir yer edindiğine işaret etti.

Atatürk'ün istiklal mücadelesini Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandırdığını anlatan Ertürkmen, "Onun, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizi ve kazanımlarını ilelebet yaşatmak ve ileri medeniyetler düzeyine taşımak, üzerimize düşen temel sorumluluktur. Bu düşüncelerle vefatının 84. yılında Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu vatan, bayrak ve inanç uğruna şehit düşen, gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.





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