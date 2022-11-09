Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Onur Özütoprak, Kemal Mavi, Cem Özbay

Ylıport Samsunspor: Aykut Özer, Berk Taşkın, Cihan Kahraman (Dk. 83 Alper Efe Pazar), Muhammet Ali Özbaskıcı, Ali Kaan Güneren (Dk. 63 Celil Yüksel), Enes Albak, Şener Kaya, Harris (Dk. 83 Yunus Emre Yıldız), Bedirhan Çetin, Polat Yaldır, Tangue (Dk. 63 Laura)

Adanaspor. Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Ferdandes, Miran Ağırbaş, Özcan Aydın (Dk. 60 Hakkı Türer), Jallow (Dk. 46 Tetteh), Enes Sağlık, Ferhat Katipoğlu (Dk. 73 Berkan Güner), Mehmet Sefa Etöz (Dk. 60 Hakan Yeşil), İbrahim Aksu

Goller: Dk. 17 ve 55 Tangue, Dk. 38 Polat Yaldır, Dk. 79 Laura (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 20 Yiğithan Güveli (Adanaspor)





SAMSUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 4-0 yenerek 5. tura yükseldi.





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