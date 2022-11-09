Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Ladik Halk Eğitim Merkezince (HEM) Hayvan yetiştiriciliği ve sürü yönetim elemanı kursu açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine, açacakları kurs ile hem istihdamın sağlanması hem de ilçedeki hayvancılığın geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kursa katılmak isteyen 14 yaşını tamamlamış ve okur yazar olması gerektiğini belirten Ayyıldız, "Başvurular 30 Kasım mesai bitimine kadar sürecek. 104 saat süreli kursumuz 1 Aralık'ta başlayacak. Kursumuzda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği, sürüyü yönlendirme, beslenmesi, bakım işlemleri gibi konularda bilgi verilecek." dedi.

Ayyıldız, kursta başarılı olanlara sertifika verileceğini kaydetti.





- Ortaokul öğrencilerine motivasyon semineri verildi

Ladik'te ortaokul öğrencilerine yönelik motivasyon semineri düzenlendi.

Ladik Akpınar Fen Lisesi'nde psikolojik danışman Ahmet Yıldız, öğrencilere LGS hazırlık sürecinde üşenme, erteleme, vazgeçme temalı seminer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, öğrencilerin LGS'de başarılı olmaları için tüm imkanlarını kullanacaklarını, gerektiğinde öğrencilerin aileleri için de seminer düzenleyebileceklerini kaydetti.









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