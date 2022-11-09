Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

AA

Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akgül, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Bugün herkese düşen ortak görevin Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, milli değerlere sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu canlı tutmak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu anlatan Akgül, "Atatürk'ün, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz' sözünde olduğu gibi devraldığımız Cumhuriyet'imizi iyi yetişmiş gençlerimizle, daha güçlü şekilde yurdumuzu muasırlaştırma seviyesinin çok daha üstüne taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal edişinin 84'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kaymakam Ertürkmen'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Ertürkmen'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" ...
(Görüntülü) MOTOSİKLETİN KAMYONETLE ÇARPIŞTIĞI KAZADA ÖLEN 2 LİSELİ, TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MOTOSİKLETİN KAMYONETLE ÇARPIŞTIĞI KAZADA ...
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları
Samsun'da "Dijitalleşen dünyada ekonomi ve gençlik" söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da "Dijitalleşen dünyada ekonomi ve gençlik" ...
Motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada ölen 2 liseli, toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosikletin kamyonetle çarpıştığı kazada ölen 2 ...
Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Terme Belediye Başkanı Kılıç'tan "10 Kasım Atatürk'ü ...
GÜNCELLEME - Samsun'daki kazada yaşamını yitiren iki lise öğrencisinin cenazeleri toprağa verildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'daki kazada yaşamını yitiren iki ...
Samsun'daki kazada yaşamını yitiren iki lise öğrencisinin cenazeleri toprağa verildi
YEREL HABERLER Samsun'daki kazada yaşamını yitiren iki lise ...
Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri sahnelenecek
YEREL HABERLER Samsun'da "Karışık Hisler" kolaj bale eseri ...
(Görüntülü) SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET, ALEV ALEV YANDI 
YEREL HABERLER (Görüntülü) SEYİR HALİNDEKİ KAMYONET, ALEV ALEV ...
AK Parti'li Karaaslan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma ...
Öğrencilerden Atatürk anısına "Renklerin Dili Olsa da Konuşsa" resim sergisi
YEREL HABERLER Öğrencilerden Atatürk anısına "Renklerin Dili Olsa da ...
Seyir halindeki kamyonet, alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet, alev alev yandı
Samsun'da jandarma uyuşturucuyu yola atan şüphelileri yakaladı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma uyuşturucuyu yola atan şüphelileri ...
"Özel çocuklar" okullarındaki serada rehabililite olacak
YEREL HABERLER "Özel çocuklar" okullarındaki serada rehabililite ...
Samsun'da mobilya yüklü kamyonet yandı
YEREL HABERLER Samsun'da mobilya yüklü kamyonet yandı
Samsun Valisi Dağlı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma ...
Bafra'da "Engelsiz Hayat Projesi" uygulanıyor
YEREL HABERLER Bafra'da "Engelsiz Hayat Projesi" uygulanıyor
Otizmli kızının kursunda tanıştığı seramik sanatında ustalaşma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Otizmli kızının kursunda tanıştığı seramik sanatında ...
Havza'da kan bağışı kampanyalarında 145 ünite bağış alındı
YEREL HABERLER Havza'da kan bağışı kampanyalarında 145 ünite bağış ...
Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet ...
OMÜ Turizm Fakültesinde yeni akademik yılın açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ Turizm Fakültesinde yeni akademik yılın açılış ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.