Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akgül, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yılında rahmet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Bugün herkese düşen ortak görevin Atatürk'ün Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'i korumak, milli değerlere sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu canlı tutmak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu anlatan Akgül, "Atatürk'ün, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz' sözünde olduğu gibi devraldığımız Cumhuriyet'imizi iyi yetişmiş gençlerimizle, daha güçlü şekilde yurdumuzu muasırlaştırma seviyesinin çok daha üstüne taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal edişinin 84'üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.





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