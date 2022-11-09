Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde kurslar devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde gençlerin kendilerini geliştirebileceği pek çok kurs bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde, Çarşamba Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle açılan kurslar ve kayıtlar devam ediyor.



Merkezde bulunan icathanede gençler robotik kodlamadan yazılıma kadar eğlenerek öğreniyor, el sanatları kursu, değerler eğitimi, ney, rölyef, tezhip, resim, zeka oyunları, Kur'an-ı Kerim ve İngilizce kursları da devam ediyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin genç nüfusun fazla bulunduğu bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin kendilerini geliştirebilmesi, yeteneklerini fark edip yeni uğraşlarla ilgilenebilmeleri için ilçemize yeni alanlar kazandırmaya özen gösteriyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'miz de bu anlamda önemli bir yer tutuyor. Ortaokuldan lise, üniversite grubuna kadar her yaştan gencimiz buraya gelip donanımlı eğitimcilerimizde kurs görüyor. Aynı zamanda merkezimizde gençlerimiz ders çalışıp sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.





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