Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube ekipleriyle Bafra İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Evrenuşağı Mahallesi'nde B.B. (52) ve A.B'ye (52) ait ikamette yapılan aramada 3,5 kilogram skunk ile hassas terazi ve iki ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

B.B. ve A.B. gözaltına alındı.





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