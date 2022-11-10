Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ş.Ö'nün ikametinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Operasyonda Ş.Ö, T.Ö, R.Ö. ve M.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından T.Ö, R.Ö. ve M.K. serbest bırakıldı, Ş.Ö'nün işlemleri ise sürüyor.



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