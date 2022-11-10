Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol'un silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'un silahla yaralanması ve borsa binasının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bafra Adliyesi'ne götürüldü.

Altı zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

KOM ekipleri, Bafra Ticaret Borsası'nın kurşunlanması, başkan adayı da olan kişinin kasten öldürülmesine teşebbüs, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının, elebaşılığını E.D'nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiğini tespit etmiş, 8 Kasım'da Samsun'un Bafra ilçesi ile Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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