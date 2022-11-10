AK Parti'li Karaaslan, çocuklarla çikolata ve pizza yaptı

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Canik Namiye Mümin Erol Orman Okulu'nda çocuklarla çikolata ve pizza yaptı.

Karaaslan, çocuklara ve gençlere doğa bilincini kazandırmak amacıyla Canik Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen Canik Namiye Mümin Erol Orman Okulu'nu ziyaret etti.

Burada ana sınıfı öğrencileriyle organik çikolata hazırlayan Karaaslan, ortaokul öğrencileriyle de siyez buğdayının kullanıldığı hamurla pizza yaptı.

Karaaslan, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığının köy yaşam merkezine dönüştürdüğü atıl durumdaki 2 bin köy okulunun açılışını yaptıklarını söyledi.

Bunun Türkiye için gurur vesilesi olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bu projenin gurur verici bir yanı da Samsun'dan başlamasıdır. Milli Eğitim Bakanımız ile Atakum ilçesinden başlayan ve tüm yurdumuza yayılan çok önemli bir proje haline geldi." dedi.

Kırsal kesimde atıl durumdaki okullara orada yaşayanların talepleri doğrultusunda fonksiyon kazandırıldığını vurgulayan Karaaslan, 7'den 77'ye bütün vatandaşların buradaki imkanlarla buluşturulduğunu anlattı.

Karaaslan, Canik Namiye Mümin Erol Orman Okulu'nun Türkiye'nin en özel projelerinden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocukları doğa ile buluşturan, iklim değişikliğinden ekolojik yaşama, sıfır atık prensibi ile bir yaşam nasıl olur, bunun örnekleriyle anlatılması kadar her gün farklı grupları ağırlayan bir mekan. Bu projenin sayılarının hızla artmasını umut ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkladı, yıl sonuna kadar talep eden bütün okulların dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu proje Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Yerelin kalkınması adına çok önemlidir. Mahallelerimizin bilim, sanat, kültürle buluşmasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da desteğiyle bu okullar çevresinde yaşayan vatandaşlarımız modern tarım tekniklerini öğrenebiliyor veya bildikleri tarım tekniklerinin yeni tekniklerini uzmanlardan öğrenerek geliştirebiliyor."





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