Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Samsun, Tokat, Çankırı, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da anıldı.

Samsun Onur Anıtı'ndaki törende Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, anıta çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Vali Dağlı, burada yaptığı konuşmada, "Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk. Vefatınızın 84. yılında sizi rahmet ve minnetle yad etmek üzere huzurundayız. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayarak Cumhuriyetimize uzanan yolda önünüze çıkan engelleri azim ve kararlılıkla aştınız. Bizler de emanetinize Cumhuriyetimize sahip çıkmak için durmaksızın çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, Atatürk'ü anma programıyla son buldu.

- Çankırı

Anıt Alanı'ndaki törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi Güzel Sanatlar Galerisi'nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

Tören, Atatürk'ü anma programıyla sona erdi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.

Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

- Çorum

Çorum Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler tarafından 10 Kasım Atatürk oratoryosu sahnelendi.

- Sinop

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programıyla sona erdi. ​​​​​​​

- Kastamonu

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasının ardından program sona erdi.

Programa Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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