Havza'da KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kan bağışı kampanyası

SAMSUN (AA) - Havza'da Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Havza Kız Öğrenci Yurdu'nda kurulan kan bağışı standında yapılan çalışmada 14.00 ila 23.00 saatleri arasında yurtta kalan kız öğrencilerden 47 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışı standını ziyaret eden Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunan kız öğrencilere teşekkür ederek, "Bağışçılarımıza kurtardıkları her bir can için ayrı ayrı teşekkür ederim. Kan bağışı ile ilgili hassasiyetin artırılması için yurdumuzda barınan öğrencilerimiz arasında faaliyeti gerçekleştirdiği için KYK Havza Öğrenci Yurdu idarecilerimize de ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Kan bağışı yapan öğrencilere ikramda bulunuldu.

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