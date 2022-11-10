Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli 5 ay sonra yakalandı

Biden'dan bu kez de 'Felluce' gafı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, 5 ay sonra gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 7 Haziran'da O.B'nin (23) silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüpheli S.Ç'nin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Şüpheli, Unkapanı Mahallesi'ndeki saklandığı ikamette yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ç, emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.