Salıpazarı ilçesinde gıda denetimi yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerce gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik işletmelerin denetlendiği belirtildi.

Ekiplerin yıl boyunca 400'e yakın denetim yaptığı aktarılan açıklamada, "Özellikle ürünlerin son kullanım tarihleri, genel hijyen kuralları, gıdaların uygun şartlarda korunmasına dikkat ediyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinin riske dayalı denetim ve kontrolleri, bakanlık talimatları gereği gerçekleşmekte olup, denetimlerimiz bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir." ifadesine yer verildi.





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