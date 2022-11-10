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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SAMSUN (AA) - Samsun ve ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında anıldı.

Kavak Atatürk Meydanı'nda Kaymakam Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan program, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Programa Kaymakam Faruk Atar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlik gerçekleştirildi.

- Havza

Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenkler konulmasıyla başlayan törene Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri katıldı.

Havza Kaymakamlığı ve Belediyenin çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra bayraklar yarıya indirildi.

Daha sonra Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi.

Programda şiirler okundu ve "Sarı Zeybek" oratoryosu sahnelendi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Nayman, Özdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Terme

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törende anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan ile vatandaşların katıldığı tören, daha sonra Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.

Program, Atatürk'ün sevdiği şarkıların öğrenciler tarafından seslendirilmesi, Atatürk oratoryosu, şiirlerin okunması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

- Vezirköprü

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve bayraklar yarıya çekilerek İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra anma programı, Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam etti. Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda oratoryo sahnelendi, video gösterimi yapıldı.

İlçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

Törene Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi parti ilçe başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

- Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakam Burak Öz ve Belediye Başkanı Halil Akgül, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra buradaki tören sona erdi.

Program, daha sonra Salıpazarı Spor Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu, oratoryo sahnelendi, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

10 Kasım ve Atatürk konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin ile vatandaşlar katıldı.

- Ladik

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen program, Atatürk anıtına Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel tarafından çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ladik Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Bafra

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 09.05'te sirenler eşliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Cevdet Ertürkmen ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Bafra Devlet Hastanesi'nde de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Törene Bafra Devlet Hastanesi personelin katıldı.


- Çarşamba

Çarşamba Belediye Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde devam eden programda Atatürk Resim Sergisi’nin açılışının ardından günün anlamına ilişkin şiirler okundu, Atatürk oratoryosu sahnelendi. Program, Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile vatandaşlar katıldı.

- Alaçam

Alaçam ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk anıtına Kaymakam Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te siren eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, bayrakların yarıya indirilmesiyle sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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