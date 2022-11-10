Salıpazarı'nda 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları El Sanatları Sergisi açıldı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlediği 5. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları El Sanatları Sergisi, başladı.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı Kitap Kahve Salonu'nda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, 5'incisini düzenledikleri sergiye öğrencilerin gösterdiği yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların burada hem eğleneceğini hem de öğreneceğini belirten Akgül, emeği geçenlere teşekkür etti.



Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz ve Başkan Akgül, açılışın ardından öğrencilerle zeka oyunu oynadı.



İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam'ın katıldığı sergi, 3 gün sürecek.







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