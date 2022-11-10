Terme Belediyesinin hayata geçirildiği mantar üretim tesisi tamamlandı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesinin, "Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi" kapsamında hayata geçirilen mantar üretim tesisi tamamlandı.



Terme Belediyesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında kadınların iş sahibi olması hedefleniyor.



Belediye Başkanı Ali Kılıç, proje kapsamında kadın girişimcilere iş imkanı sağlayacak istiridye mantarı üretim tesisinde eğitimlerini sürdüren kursiyerleri ziyaret etti.

Daha önce alternatif tarıma destek için Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek istiridye mantarı kompost tesisinin tamamlandığını belirten Kılıç, "Proje kapsamında mantar üretim çadırları bitirildi. Açtığımız teorik kursları tamamlayan kursiyerlerimiz, üretim çadırlarında istiridye mantarı üretimi konusunda pratik eğitim almaya başladı. Sanayi Bakanlığına yapılan 320 proje arasından seçilerek destek alan projemiz ile kadın istihdamına ve alternatif tarıma katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.



Kılıç, eğitimlerin tamamlanmasının ardından tesisin açılışını yaparak, üreticilere çadırlarını teslim edeceklerini kaydetti.





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