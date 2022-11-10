Havza'da T3 Vakfı'ndan TEKNOFEST 2023 tanıtımı

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SAMSUN (AA) - Havza'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Samsun İl Sorumlusu İsa Kaplan tarafından, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik TEKNOFEST 2023 ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İlk olarak Havza İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaplan, okulun konferans salonunda öğrencilere T3 Vakfı'nın tanıtımını yaparak TEKNOFEST 2023 hakkında bilgiler verdi.

Kaplan, T3 Vakfı'nın, Türkiye'nin, daha iyi bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız olabilmek için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğunu savunan bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından oluşturulduğunu ifade ederek, "Ülkemizin teknoloji alanında yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle katma değer oluşturacak başarılı teknoloji girişimlerinin hayata geçmesine destek olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kaplan, TEKNOFEST'e katılım şartları, hazırlanacak projeler gibi konularda öğrencilere bilgiler aktardı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve okul idaresi ile öğrenciler katıldı.

T3 Vakfı Samsun İl Sorumlusu İsa Kaplan, Havza Fen Lisesi ve Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde de öğrencilere sunum yaptı.

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