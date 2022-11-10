Havza Belediye Başkanı Özdemir, mekanik otopark inşaatını inceledi

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SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otopark inşaatını ziyaret etti.

Özdemir, mekanik otopark inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.



Uzun yıllar hizmet verecek proje ile ilçede park yeri sorununun çözüleceğini belirten Özdemir, "Üç katı yer altında olmak üzere 5 katlı modern bir otoparkı ilçemize kazandıracağız. Üst katı açık olacak otoparkın bu bölümü kırsal mahallelerimizden gelen minibüslerimiz için kullanılacak. Aynı katta yeni bir gasilhanemiz hizmet vermeye başlayacak. Bu projenin ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Özdemir, otoparkın tamamen mekanik sistemle çalışacağını vurgulayarak, "Yani sürücülerin araçlarını sistem otomatik olarak kendisi park edecek. Bu sayede araç sahipleri park yeri aramak zorunda kalmayacak. İşini görüp aracını almak istediğinde, kartını okuttuğunda sistem aracını getirecek." ifadesini kullandı.

Ziyarete Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı katıldı.





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