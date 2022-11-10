GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol'un silahla yaralanmasıyla ilgili bir şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'un silahla yaralanması ve borsa binasının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlıdan B.R.D. ve D.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bafra Adliyesi'ne götürülen zanlılardan B.R.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.C. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Altı zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

KOM ekipleri, Bafra Ticaret Borsası'nın kurşunlanması, başkan adayı da olan kişinin kasten öldürülmesine teşebbüs, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının elebaşılığını E.D'nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiğini tespit etmiş, 8 Kasım'da Samsun'un Bafra ilçesi ile Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.





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