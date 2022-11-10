Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık bahçelerinde bakım ve budama yapıyor

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SAMSUN (AA) - Terme'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fındık bahçelerinde bakım ve budama işlemi gerçekleştiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen fındık budama ve bakım faaliyetleri kapsamında Bazlamaç Mahallesi'nde 15 Temmuz gazisi ve çiftçi olan Cihan Korkmaz'ın bahçesinde de çalışma yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, ilçelerinde çoğu Kıbrıs gazisi olmak üzere 81 gazi bulunduğunu söyledi.

İlçelerinde yaşayan 15 Temmuz gazisine vefa örneği sergilemek istediklerini belirten Demir, bu kapsamda fındık bahçesinin bakımını üstlendiklerine işaret etti.

Demir, "Milletimiz, tarih boyunca onur duyduğumuz çok büyük zaferler elde etmiştir. Bu zaferleri tehditlere, darbelere karşı kendilerini siper eden, kutsal değerlerini, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan, bu mukaddes toprakların korunması, bayrağımızın dalgalanması için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle, yaşayan gazilerimizi ise minnetle anıyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde proje koordinatörü olarak görev yapan ziraat mühendisi Gökhan Ayar ise "Fındıkta Rehabilitasyon Projeleri" kapsamında 50 civarında üreticinin 200 dekar fındık bahçesinde çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Ayar, "Gazimizin de fındık bahçesinde budama, gübreleme, ilaçlama, dip sürgünü temizliği gibi uygulamalar koordinemizde hasada kadar devam edecek. Kendisine sıhhat ve afiyetler dileriz." ifadesini kullandı.





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