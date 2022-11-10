Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Bafra'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Evrenuşağı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.B. (52) ve A.B'nin (52) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B. tutuklandı, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ile Bafra İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla B.B. ve A.B. gözaltına alınmıştı.





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