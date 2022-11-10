Samsun’da 180 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 180 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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