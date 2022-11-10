Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi Mahmut Özcan Caddesi'nde bir büfeden alışveriş yapan F.E'ye (24), motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan F.E, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



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