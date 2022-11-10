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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi Mahmut Özcan Caddesi'nde bir büfeden alışveriş yapan F.E'ye (24), motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Bacağından yaralanan F.E, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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