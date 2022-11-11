Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınmış, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap ele geçirilmişti. Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.