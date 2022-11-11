Bafra'da asayiş

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde aranan hükümlü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.K'nin Fatih Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.



Düzenlenen operasyonda yakalanan İ.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





- Bir kişiyi darbedip pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı

Bafra'da tartıştığı kişiyi darbedip pompalı tüfekle ateş eden zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, B.D, aralarında husumet bulunan E.A'yı konuşmak amacıyla Bahçeler Mahallesi Altınkaya Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna çağırdı.



Aralarındaki tartışmanın ardından B.D, sopayla darbettiği E.A'nın kaçması üzerine pompalı tüfekle arkasından ateş etti. Olaydan yara almadan kurtulan E.A'nın şikayeti üzerine polis, B.D'yi gözaltına aldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





-Bafra'da bıçaklı yaralama

Bafra ilçesinde bir kişi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kızılırmak Mahallesi'ndeki parkta bir grup genç arasında kavga çıktı. Oğlunun kavga ettiğini öğrenen H.İ. (44), parka giderek kavgayı ayırmak istedi.



H.İ, bu sırada dirseğinden bıçaklandı. Bafra Devlet Hastanesine giden H.İ, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.





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