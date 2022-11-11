Samsun'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA)- Samsun'un Bafra ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Çilhane Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan İbrahim Şenel'den (53) bir süredir haber alamayan arkadaşı, evine gitti.



Şenel'i yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşı, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Şenel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Şenel'in cesedi, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.