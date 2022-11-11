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Samsun'da 2023 sonuna kadar 100 köy yaşam merkezi açılması hedefleniyor

AA

Samsun'da 2023 sonuna kadar 100 köy yaşam merkezi açılması hedefleniyor

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'deki ilk köy yaşam merkezinin açıldığı Samsun'da, gelecek yıl sonuna kadar projenin uygulandığı okul sayısının 100'e ulaşması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla 13 Haziran'da "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Türkiye'de ilk hizmete açılan Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu, kısa sürede önemli bir eğitim merkezi haline geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, merkezi ziyaret ederek öğrencilerle karpuz ve kabak hasadı yaptı, burada bakılan keçi, köpek, kedi ve tavukları besledi.

Ağar, AA muhabirine, köy yaşam merkezlerinin önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

Vatandaşlara yerinde hizmet vermek için köyleri yaşam merkezi haline getirmenin amaçlandığını belirten Ağar, özellikle kent merkezlerinde yaşayan çocukların doğayla buluşmalarının da hedefleri arasında bulunduğuna işaret etti.

"Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında Samsun'da 65 okuldaki çalışmaların tamamlandığını aktaran Ağar, bazılarında okul öncesi sınıfları, bazılarında halk eğitim kapsamında kurslar, tarım ve sağlık gibi alanlarda diğer kamu kurumlarıyla etkinlikler yürütüldüğünü anlattı.

Proje kapsamında gelecek yıl için hazırlığını yaptıkları 30 okulun daha bulunduğuna dikkati çeken Ağar, şöyle devam etti:

"Böylece kapalı köy okullarımızın birçoğunda vatandaşlarımıza çok yönlü hizmet vereceğiz. Bu merkezlerimiz köylerdeki çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza hizmet vermenin ötesinde şehir merkezlerinde yaşayan çocuklarımızın da etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Okulumuzda öğrencilerimiz, program dahilinde dört haftalık çalışmalara, zaman zaman da günübirlik etkinliklere katılıyor. Böylece burada hayvan sevgisi, matematik seferberliği kapsamında oluşturulan sınıflarda doğa temalı matematik çalışmaları, bilim ve sanat atölyeleriyle buluşmuş oluyor, tabiat sevgisini aşılamış oluyoruz."

- Meslek edindirme, hobi ve farkındalık kursları açılıyor

Ağar, 2023'te merkez sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Halk Eğitim aracılığıyla yetişkin eğitimi kapsamında düzenlediğimiz kurslarda vatandaşlarımızın istediği her kursu açabiliyoruz. Meslek edindirme kurslarından hobi ve farkındalık kurslarına kadar birçok çalışmayı hayata geçirmiş bulunmaktayız." diye konuştu.

Merkezlerden bu yıl yaklaşık 3 bin öğrencinin günübirlik faydalanacağı bilgisini veren Ağar, çocukların doğa yürüyüşleri yapacağını, hayvanları tanıyıp besleyeceğini, bazı deney ve çalışmalar gerçekleştireceğini kaydetti.

Proje kapsamında açılan okulların kırsal kesimin yeniden yaşam merkezleri haline gelmesine öncülük yapacağını belirten Ağar, "Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için de kritik önem taşıyacak bu merkezlerimiz. Köylerimizin tekrar canlanması, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda nitelikli eğitim verilmesi hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Kırsal Alanlı Mahallesi'nde yaşayan Filiz Çakır da merkezde yaz tatilinde aşçılık kursuna katıldığına işaret ederek, "Bu okulda okudum, bu okulda aşçılık eğitimi aldım, şimdi de bu okulda çalışıyorum. Türk mutfağı dışında birçok mutfak kültürünü de öğrendik." dedi.

10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Burak Keskin ise geldikleri okulda tarım yaptıklarını, hayvanlarla bir arada olduklarını dile getirerek, "Eğlenceli bir okul. Beni en çok doğal ortam etkiledi. Burada çok şey öğrendik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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