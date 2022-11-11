Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 ayda 6 bin 238 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 10 ayında 6 bin 238 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin "sıfır tolerans" anlayışıyla kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yılın 10 ayında 4 bin 390 olayla ilgili işlem yaptığı ve 6 bin 238 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, operasyonlarda 698 kilogram uyuşturucu, 693 bin 304 uyuşturucu hap, 776 bin 946 kök kenevir, 707 silah, 279 bin 96 litre kayıt dışı akaryakıt, 511 litre kaçak alkol, 3 bin 126 paket bandrolsüz sigara, 799 tarihi obje, 251 bin 988 makaron, 9 cep telefonu, 35 dedektör ve 239 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildiği anlatıldı.

Uyuşturucunun önüne geçmek ve güvenli eğitim ortamı sağlanması amacıyla okul önleri, park ve bahçeler ile riskli bölgelerde uygulama faaliyetleri yapıldığı aktarılan açıklamada, "Narkorehber faaliyetleri kapsamında bu yıl 9 Kasım'a kadar 816 toplantıda 22 bin 405 vatandaşımıza, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' faaliyetleri kapsamında 14 bin 109 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Narkonokta faaliyetleri kapsamında ise ilimizde 37 etkinlikte 15 bin 522 vatandaşımıza broşür dağıtılıp, UYUMA uygulaması tanıtılarak farkındalık oluşturulmuştur. Uyuşturucu suçlarını tüm yönleriyle analiz ederek mücadele yöntemleri geliştirmek amacıyla 12 bin 318 şahsa yönelik 'Narkolog' anketi düzenlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, geleceğin teminatı gençlerin zehirlenmesinin önüne geçebilmek için gece gündüz özveriyle çalışan emniyet ve jandarma personelini tebrik ederek, mücadelenin operasyonel faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla da güçlendirildiğini kaydetti.



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