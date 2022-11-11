Havza'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Amirliğince öğrencilere dijital oyun ve teknoloji bağımlılığı konulu seminer verildi.

Havza İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden polis, okulun konferans salonunda öğrencilere yönelik dijital oyun ve teknoloji bağımlılığı konulu bilgilendirme yaptı.

Öğrencilere teknoloji bağımlılığının gelişim ve dikkat bozukluğu ile hiperaktivite, yalnızlık, depresyon, obezite, dil ve konuşma bozukluğu sorunlarına sebep olduğu anlatıldı.

Bilgilendirmenin ardından öğrencilere konuyla ilgili broşür dağıtıldı.





- İlkokul ve anaokulu öğrencilerine mahremiyet eğitimi

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla Havza Kaymakamlığı İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme kurulu kararları doğrultusunda Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından kırsal kesimde bulunan Belalan, Çakıralan, Erikbelen, Gidirli ve Çiftlik Naciye Öngel ilkokullarında çocuklara yönelik mahremiyet eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde psikolojik danışman, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacılardan oluşan ekipler, öğrencilere güven, tehlike, iyi dokunuş, kötü dokunuş, iyi sır ve kötü sır, 'dokunulması yasak olan yerlerim' bilinci, fiziksel baskıya karşı gelebilme refleksi gibi kavramları anlattı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi, gazetecilere, çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarının önüne geçmek amacıyla eğitim düzenlendiğini söyledi.

Çocukların kendilerini koruyabilmeleri, özel alanlarının kendilerine ait olduğunu bilmeleri ve başkalarının özel alanlarına saygı duymaları gerektiğinin farkına varmalarının amaçlandığını anlatan Güvendi, "Ailelerinse çocuklarını yetiştirirken özel alanları konusunda farkındalık oluşturmaları, çocukta var olan değişimlerle nasıl bir muamele ile karşı karşıya kaldığını çözümleyebilmeleri ve ihmal ve istismar vakası ile karşı karşıya kaldıklarında onlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda bilinçlenmeleri amaçlanmıştır." dedi.

Güvendi, son iki günde 263 ilkokul öğrencisi ve 60 veliye ulaştıklarını kaydetti.





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