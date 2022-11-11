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Samsun'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

AA

Samsun'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidanlar toprakla buluştu

SAMSUN (AA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, Samsun ve ilçelerinde fidan dikme etkinlikleri düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan fidan dikim kampanyası kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Kaymakam Cengiz Nayman, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla fidanları toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımız ile çevreci bir OSB çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri destekliyoruz." diye konuştu.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ise 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bölgeye ilk etapta 100, toplamda 1023 fidan dikileceğini, vatandaşlara da 3 bin 250 farklı cinslerde fidan dağıtıldığını kaydetti.

Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun da katıldığı programda daha sonra fidanlar toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ormancılar, ziyaret ettikleri okuldaki öğrencilere de hediyeler verdi.

Havza 100. Yıl İlkokulu'nu ziyaret eden Havza, Çakıralan ve Akdoğan Orman işletmelerinin şefleri ile beraberindeki orman muhafaza memurları, öğrencilere bilgi verdi.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, orman işletme şefleri ve muhafaza memurlarına teşekkür etti.

Öğrencilere, içinde "Geleceğe Nefes Ol" yazılı tişört, şapka, kalemlik gibi eşyaların bulunduğu çanta hediye edildi.

Ekinliğe Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ile Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ve Akdoğan Orman İşletme Şefi Emin Fırat Özbay da katıldı.

İlçede Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kevser Camisi önünde Havza, Çakıralan ve Akdoğan Orman İşletme şeflikleri tarafından vatandaşlara 3 bin 250 cinslerde fidan ücretsiz olarak dağıtıldı.


- Çarşamba

Çarşamba'da kısa süre içinde açılması beklenen S Tipi Kadın ve Erkek Açık ve Kapalı Cezaevi yerleşkesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, burada yaptığı konuşmada, ilçede hizmet verecek cezaevi inşaatının bittiğini dile getirerek, "3 bin kapasiteli cezaevimizde yaklaşık 900 memur ve jandarma personeli istihdam edilmiş olacak. İnşaatı biten cezaevimizin bahçe düzenlemelerini de gerçekleştirdik ancak ağaçlandırma yapılmamıştı. Bugün de ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirmeyi uygun gördük." diye konuştu.

Daha sonra cezaevi yerleşkesinde ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğine Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile kamu kurumlarının müdürleri ve cezaevi personeli katıldı.


- Bafra

Bafra'da Kuşcular Ağaçlandırma Sahası'na Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 250 lavanta,100 orkide fidanı dikildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, ağaçlandırma etkinliğinde yaptığı konuşmada, gelecekte bu topraklarda bugünün çocuklarının yaşayacağını vurgulayarak, "Sizlerin sağlıklı, huzurlu ortamda yaşamanız, bu ülkenin müreffeh insanlara sahip olması açısından ormanlarımızın önemi çok büyüktür. Bu ülkeyi siz değerli çocuklarımız yönetecek. Bugün sizleri ağaçlarla tanıştırıyoruz. Siz de bizim yaptığımızın daha fazlasını yapmalısınız." diye konuştu.

İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar'ın da katıldığı etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ile vatandaşlar katıldı.

Bafra Hükümet Konağı önünde de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

- Alaçam

Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde ilçede fidan dikim etkinliği yapıldı.

Toplu Köyü Cami Mahallesi PTT hatıra ormanı mevkisinde yapılan etkinliğe Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Nurettin Çelebi ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve orman işletme müdürlüğü çalışanları katıldı.


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