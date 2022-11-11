GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı'nın silahla yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Tarık Erol'un silahla yaralanması ve borsa binasının kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan biri emniyetten salıverildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli ise Bafra Adliyesi'ne götürüldü. Zanlılardan E.D. ve E.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOM ekipleri, Bafra Ticaret Borsasının kurşunlanması, başkan adayı da olan kişinin kasten öldürülmesine teşebbüs, seçim yoluyla gelinen bir kamu görevine aday olmamaya yönelik cebir veya tehdit kullanılması, kasten yaralama ve tehdit suçlarının, elebaşılığını E.D'nin yaptığı suç örgütü tarafından işlendiğini tespit etmiş, 8 Kasım'da Samsun'un Bafra ilçesi ile Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı ve yöneticisinin aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan B.R.D. tutuklanmış, D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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