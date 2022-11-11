ASYEG'den Milli Ağaçlandırma Günü'nde özel çocuklarla fidan dikme şenliği

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SAMSUN (AA) - Asarcık Yerel Eylem Grubu Derneği (ASYEG), Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Engelli Bireylerle Ağaç Dikim Şenliği gerçekleştirdi.



Yıllık Uygulama Planı'nda yer alan faaliyetler kapsamında ilçede bulunan özel eğitim merkezi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen şenliğe Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sefer Girişen katıldı.

Şenliğe TEMA Vakfı Samsun Eğitim Koordinatörü Begüm Özdoğan, Samsun Üniversitesi Genç TEMA Başkanı Yaren Deniz Durmuş ile avukat Deniz Balıkçı da katılım sağladı.

"Her özel çocuğa bir ağaç" sloganıyla ASYEG, ilçedeki tüm özel çocuklara isimlerini verecekleri meyve fidanlarını dikmeleri için ortam hazırladı.



Şenliğe katılanlarla özel çocuklar ve aileleri, kendi adlarını verdikleri meyve fidanlarını toprakla buluşturdu. Bir süre önce vefat eden eski belediye başkanı İbrahim Yüce de adına fidan dikilerek anıldı.



Oluşturulan meyve bahçesinin yanına Asarcık Belediyesi tarafından çocuk oyun parkı yapılacağı öğrenildi.



Fidan dikiminin ardından özel çocuklarla yenilen yemeğin ardından etkinlik son buldu.





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