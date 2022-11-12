Havza'da "Kuruluştan bugüne hep birlikte 2023'e" programı düzenlendi

SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Başkanlığı tarafından "Kuruluştan bugüne hep birlikte 2023'e" programı düzenlendi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının 20 yıllık çabalarının sonuçlarının alındığını, Türkiye'nin bugün fevkalade bir yere geldiğini söyledi.



Daha da güçlenerek, daha önemli aşamalara doğru yol almaya devam edeceklerini belirten Demircan, "Türkiye bugün her yerde sözü geçen ve yardımı istenen ülke oldu. Bu, milletimizin bize verdiği destek, hükümet ve devlete sahip çıkmasıyla oldu. Şimdi yeniden Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bu basit bir slogan değil. Türkiye sizin gayretlerinizle bu mesafeyi katetti." dedi.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de geçmişten bugüne kadar partiye emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kurucu ilçe başkanlığı yapmış olduğum AK Parti'de, inşallah 2023'te de sizlerin destekleriyle Türkiye Yüzyılı için yolumuza devam edeceğiz. Havza'mız, ülkemiz ile daha da güçlü olacak." ifadesini kullandı.



AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ise Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana ülkeye nice eserler kazandırdıklarını dile getirerek, "Bizim siyaset anlayışımızda gece gündüz çalışarak ülkemize ve milletimize büyük eserler kazandırmak, aşkla hizmet etmek var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2023'e giderken her zaman olduğu gibi milletimizin gönlünde sağlam bir yerimiz var ve büyük destekleriyle yol yürüyoruz. Havza, bundan önce 15 seçimde olduğundan daha fazla destekle bizim yanımızda olacak." diye konuştu.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da 2023 hedefleri için gece gündüz, durmadan, çalınmadık kapı bırakmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.



Toplantıya eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile partililer katıldı.







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