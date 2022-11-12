Samsun'da "Nebiyan kestanesi"ne coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından "Nebiyan kestanesi"ne coğrafi işaret alınması için çalışma yapılıyor.

OMÜ Ziraat Fakültesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonunca yaklaşık 10 yıl önce "Bouche Betizak", "Akyüz" ve "Ali Nihat" isimli kestane çeşitlerinin tescillenmelerinin ardından bölgede yaygınlaştırılması için çalışma yürütülüyor.

19 Mayıs ilçesindeki 1224 rakımlı Nebiyan Dağı çevresinde kalite ve verim oranı yüksek, hastalıklara yakalanma riski düşük bu türlerin yaygınlaştırılması, yöredeki genel adıyla "Nebiyan kestanesi" olarak coğrafi işaret alınması ve orman kurmak için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığında toplantı düzenlendi.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, toplantıda, 19 Mayıs'ın, Samsun'da en fazla kestane yetiştirilen ilçeler arasında yer aldığını söyledi.

Bölgenin kestane varlığının oldukça iyi durumda olduğunu belirten Serdar, "Kestaneler, Nebiyan dediğimiz yörede yetişiyor. Nebiyan kestanesinin en önemli özelliği, çok lezzetli olması. Meyveler biraz küçük ama hakikaten çok lezzetli. Kabuğu ince, tohum zarı çok kolay soyuluyor. Nebiyan kestanesinin coğrafi işaret alması için meyve özelliklerini inceledik, tat analizini yapıyoruz. Ayrıca 'Nebiyan Kestanesi Coğrafi İşaret Ormanı' oluşturmak istiyoruz. Amacımız coğrafi işaret almak." dedi.

Toplantıya OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.