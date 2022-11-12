19 Mayıs'ta sumak fidesi dağıtım töreni düzenlendi

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SAMSUN AA - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde üreticilere sumak fidesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.

"Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 19 Mayıs'ta ilk sumak deneme bahçelerinin kurulduğu Karşıyaka Mahallesi'ndeki tıbbi ve aromatik bitki tarlalarında fide dağıtım töreni düzenlendi.



19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinde coğrafi ve iklim şartlarının uygun olmasıyla tarıma elverişli ve verimli tarım arazileri bulunduğunu belirterek, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve ekonomik değeri yüksek ürünleri ürettirerek üreticilerin refah seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ziraat mühendisi Hicran Çıkış Kanca da birçok ülkede politik ve ekonomik sebeplerle üretimin azalması sonucunda sumağa talebin her geçen yıl arttığını dile getirdi.



Sumağın hak ettiği konuma ulaştırılması ve beklenen ekonomik, sosyal ve kolektif kültürel faydaları yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla öncelikle doğal yayılış alanları, birlikte bulunduğu türlerle ilişkileri ile tohum ve fidan üretiminin artırılması gerektiğini anlatan Kanca, "Yapılan proje ile bölgemizde ilk defa kapama bahçe kurulacak yerel çeşitlerin korunması sağlanacaktır. Proje kapsamında 10 üreticiye toplam 3 bin 750 fide dağıtılmıştır. Bu fidanların ekimi 19 Mayıs ilçesinde Yörükler, Karşıyaka, Kuşkayası, Esenyer ve Çetirlipınar mahallelerinde yapılacaktır." dedi.

Programa Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman ile fide almaya hak kazanan üreticiler katıldı.







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